Даніель Салем під час війни втратив весь свій бізнес: "У мене нічого немає"

Український ведучий Даніель Салем, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, втратив весь свій бізнес.

До російського вторгнення шоумен був успішним ресторатором. Однак наразі ресторанного бізнесу в Салема немає. Шоумен говорить, що під час повномасштабної війни в нього кардинально змінилися пріоритети. Бізнес він втратив, але став військовим, про що мріяв від дитинства.

"Я просто залишився без роботи. Але в мене з'явилася інша робота. У Лівані я служив в армії, і це була моя перша робота. Тому просто повернувся до своєї справи, якою завжди хотів займатися. Навіть в дитинстві хотів бути військовим", - поділився шоумен в інтерв'ю kp.ua.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Наразі в Даніеля Салема немає ані будинку, ані авто, ані заощаджень. Після розлучення з дружиною ведучий залишив все колишній обраниці Марії та їхній спільній доньці Луні. Шоумен говорить, що ні про що не шкодує, адже цей досвід йому був необхідний, аби розставити життєві пріоритети.

"Коли почалась повномасштабна війна, я просто втратив все. Все, що було в заначці, віддав Маші, моїй колишній дружині, і Луні. Все продав. В мене нічого немає – ні авто, ні дому, нічого. Я зараз це говорю, щоб люди розуміли, що іноді треба обнулитися. Таке життя. Не може бути завжди все класно. Треба обнулитися, щоб зрозуміти, що немає нічого найважливішого, ніж своя земля і своя родина", - зазначив шоумен.

Даніель Салем також додав, що витрачає на себе зовсім мало. За словами шоумена, все необхідне для життя в нього є. Натомість всі зароблені кошти ведучий відкладає на рахунок доньки.

Даніель Салем із донькою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Коли ти починаєш жити з нуля, в будь-якому разі будуєш щось нове. Усі свої гроші, усю свою зарплату відкладаю на рахунок моєї донечки. На себе витрачаю зовсім мало. Завдяки волонтерам в мене є що одягати, вони закривають якісь військові потреби. Дуже їм вдячний. А військовому багато й не треба. Тачка - військова. Щось поїсти? Яйця чи картоплю можна купити. Тому все, що є, віддаю донечці з її мамою", - зізнався шоумен.

Нагадаємо, раніше Даніель Салем висловився про стосунки зі співачкою Lida Lee, з якою йому приписують роман. Шоумен розкрив, що їх насправді пов'язує.

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