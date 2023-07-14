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Даніель Салем після розлучення розповів про процес всиновлення дитини: "Я стою в черзі"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Час на прочитання
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Даніель Салем після розлучення розповів про процес всиновлення дитини: "Я стою в черзі"

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Шоумен пройшов перший етап підготовки.

Телеведучий та ресторатор Даніель Салем попри розлучення з дружиною Марією не відмовився від бажання всиновити дитину. 

Зараз шоумен проходить усі необхідні процедуру задля того, аби взяти під опіку малюка. Як розповів Салем в інтерв'ю ЖВЛ, наразі він вже отримав перший сертифікат і тепер на нього чекає зустріч з психологом. 

"На даному етапі - я стою в черзі. Я вже отримав перший онлайн-сертифікат, а далі має бути офлайн-співбесіда повинна бути. Я так розумію, що це буде розмова з психологами, і вони мають порадити мені, яка дитина мені підійде для усиновлення. Й це так круто, що є професійні психологи, які скажуть: "Краще так", і ти будеш більш корисним для цієї дитини", - поділився Даніель. 

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, що Салем розповів про своє рішення всиновити дитину під час повномасштабної війни в Україні. Шоумен поділився, що хоче взяти опіку над дівчинкою, яка втратила батьків внаслідок бойових дій.

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Дата публікації
Перегляди
728
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