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Даніель Салем поділився новим відео з передової та показав лівий берег Херсона

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Даніель Салем поділився новим відео з передової та показав лівий берег Херсона

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Шоумен разом з побратимами перебуває в деокупованому місті.

Український телеведучий, а від початку повномасштабної війни  військовослужбовець, Даніель Салем показав нове відео з передової.

Разом із побратимами зараз шоумен знаходиться у звільненому від окупантів Херсоні. На відео Салем показав, як вони перетинають на човні річку. Ролик ведучий супроводив ліричним треком. 

"Тут могла б звучати інша музика, ну наприклад black sabath (war pigs), але в такі часи хочеться трохи лірики. Херсон (лівий берег)", - підписав ролик Салем. 

У коментарях під відео музикант Коля Сєрга, який також служить у ЗСУ, не втратив нагоди пожартувати з колеги. 

"І мою сітку перевір, вона ближче до камишу стоїть", - пожартував Сєрга.

Нагадаємо, днями Коля Сєрга показав, як "ватні" вандали знищили патріотичний мурал в Ізюмі і що тепер на його місці.

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Дата публікації
Перегляди
546
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