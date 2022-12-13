Даніель Салем поділився новим відео з передової та показав лівий берег Херсона

Шоумен разом з побратимами перебуває в деокупованому місті.

Український телеведучий, а від початку повномасштабної війни військовослужбовець, Даніель Салем показав нове відео з передової.

Разом із побратимами зараз шоумен знаходиться у звільненому від окупантів Херсоні. На відео Салем показав, як вони перетинають на човні річку. Ролик ведучий супроводив ліричним треком.

"Тут могла б звучати інша музика, ну наприклад black sabath (war pigs), але в такі часи хочеться трохи лірики. Херсон (лівий берег)", - підписав ролик Салем.

У коментарях під відео музикант Коля Сєрга, який також служить у ЗСУ, не втратив нагоди пожартувати з колеги.

"І мою сітку перевір, вона ближче до камишу стоїть", - пожартував Сєрга.

Нагадаємо, днями Коля Сєрга показав, як "ватні" вандали знищили патріотичний мурал в Ізюмі і що тепер на його місці.

Читайте також: