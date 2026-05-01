Даніель Салем показав 11-річну доньку-красуню від ексдружини і здивував, як вона змінилась

Даніель Салем / © YULA company

Шоумен та ведучий Даніель Салем показав рідкісні фото з 11-річною донькою-красунею від колишньої дружини Марії.

У своєму Instagram знаменитість опублікував допис, який присвятив Санта-Луні. Шоумен зібрав безліч світлин із донечкою. Серед кадрів були як архівні, так і свіжі, що можна прослідкувати, як дівчинка дорослішала та змінювалась з роками.

Окрім того, Даніель Салем вітав донечку з особливим святом. Так, 1 травня Санта-Луна святкує день народження. Дівчинці вже виповнюється 11 рочків. Тож, звичайно, шоумен привітав донечку зі святом та адресував їй ніжні слова.

"11 років тому я навіть не уявляв, що зможу відчувати таку любов. З днем народження, моя душа, моя кров і безкінечна любов! Дякую, що прикрашаєш мій світ!" – звернувся до доньки шоумен.

У коменатрях підписники Даніеля Салема, серед яких чимало знаменитостей, теж залишили Санта-Луні свої привітання. Теплі слова дівчинці написали тренерка Марина Боржемська, дизайнерка Ельвіра Гасанова, танцівниця Ілона Гвоздьова та багато інших.

Зазначимо, Даніель Салем виховує 11-річну доньку Санта-Луну. Шоумен став батьком у шлюбі з обраницею Марією. Влітку 2023 року пара оголосила про розлучення. Даніель Салем та Марія прожили в шлюбі 17 років. Наразі ведучий перебуває в стосунках зі співачкою Lida Lee, з якою розсекретив роман наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Дмитро Коляденко зворушливо вітав сина з днем народження. Знаменитість з нагоди свята також замилував свіжими фото Пилипа.

