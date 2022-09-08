Даніель Салем показав побратима, який загинув на війні, і пригадав небезпечне знайомство з ним 24 лютого

Актор та телеведучий Даніель Салем розповів про свого побратима, з яким захищав нашу країну на передовій.

На своїй сторінці в Instagram Даніель Салем розмістив фотографію з фронту, де зображений усміхнений разом з побратимом, ім'я якого не став називати.

Як поділився Салем, його співслужбовець загинув на війні:

"Ти був безпосереднім і світлим! Я не знав таких людей, як ти. Завжди з усмішкою, завжди з честю! Тисну руку, братику", - написав ведучий.

Даніель Салем з побратимом / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Також він розповів, що познайомився з військовим 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення рф до України. Салем пригадав історію, як його побратим поклав гранату до кишені:

"Ми з тобою познайомилися 24-го! Ти, взявши гранату, поклав її до кишені. Потім, узявши запал до неї (узргм), і роздивляючись, розігнув вусики, дістав чеку і з величезним подивом дивився, як відлітає скоба. Єдине, що я встиг сказати: "Ти це навіщо зробив?". Потім звук розриву запалу і купа здивованих очей, спрямованих на тебе. Наступна картина – нас комбат везе до медсестри. Пам'ятаю, ще довго з тобою сміялися, як діти, і це лише одна історія з наших пригод", - розповів Салем.

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