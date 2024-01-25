Даніель Салем показав помітно підрослу 8-річну доньку, яка зворушливо привітала його з ювілеєм

Телеведучий та актор Даніель Салем святкує ювілей. Сьогодні, 25 січня, йому виповнюється 40 років.

У своєму фотоблогу шоумен, який перебуває у складі ЗСУ, поділився кадрами, як його 8-річна донька Санта-Луна вітає його з днем народження. Так, дівчина записала для тата відеопривітання, у якому наголосила, як важливо бути щасливим у моменті.

"Будь щасливим саме зараз, тому що саме в цей момент і є твоє життя", - розчулила привітаннями Санта-Луна.

Донька Даніеля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Своєю чергою, шанувальники Даніеля також привітали його зі святом теплими словами й щирими побажаннями. Ба більше, з такою важливою датою шоумена привітали і його зіркові колеги.

"З днем народження, велетню з усмішкою! Будь щасливим, як доня каже, та бережи себе! Бажаю якнайшвидше обійняти свою доцю!" – Євген Кот

"Обіймаємо міцно і дякуємо за тебе! Будь щасливим!" – Світлана Тарабарова

"З Днюхою, брате" – Ярмак

Нагадаємо, ведуча Маша Єфросиніна також розповіла про свято у її родині. Сьогодні, 25 січня, її мама святкує день народженння. З цієї нагоди знаменитість показала рідкісну світлину з нею й здивувала їхньою схожістю.

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