Даніель Салем показав свою нову "обраницю" на ім'я Діана: "Сувора така, але гарненька"

Шоумен Даніель Салем, який з початку повномасштабного вторгнення рф захищає Україну на передовій, поділився новим відео з фронту.

На сторінці в Instagram захисник розмістив короткий ролик, на якому показує, як розбирає кулемет. При чому Салем проявив почуття гумору і зазначив, що наразі у нього такі "стосунки":

"Все, що вам потрібно знати про мої стосунки. Це Діана…" – написав Даніель і додав до тексту смайл у вигляді серця.

Відео Салем супроводив однією з найромантичніших композицій у виконанні Джорджа Майкла Careless Whisper.

Даніель Салем показав, як вправно розбирає кулемет

Своєю чергою, підписники Даніеля Салема підтримали його гумор і відповіли на ролик такими коментарями:

Коли хочеш бути на місці Діани

Сувора така… але гарненька

І це правильно. Особисте життя - це особисте і це не стосується нікого

Бережіть себе, а особливо ваші міцні стосунки, які ефективно знищують покидьків

Нагадаємо, що нещодавно Даніель Салем зізнався, що розлучається зі своєю дружиною Марією після 17 років стосунків. За словами Салема, рішення про розрив шлюбу вони з дружиною прийняли ще до початку повномасштабної війни.

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