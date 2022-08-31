Даніель Салем показав відео з побратимами: "Без гумору на "нулі" неможливо"

Актор та телеведучий Даніель Салем зараз бореться з російськими окупантами на передовій.

З початком повномасштабної війни в Україні Даніель Салем став на захист країни. У своєму Instagram телеведучий показав, як ходить на бойові завдання разом із побратимами.

Навіть на полі бою українськи захисники не втрачають почуття гумору та намагаються підтримувати настрій один одному жартами.

"Без гумору на "нулі" не можливо, якщо знищувати противника, то тільки з усмішкою на обличчі, він не гідний бачити нашу злість, і навіть сльози!" - написав Даніель.

Так, на відео Салема один із бійців "перевтілився" у туристичного агента та розповів, що відбувається навкруги.

"Дякуємо, що обрали нашу туристичну компанію! Ось ця посадка в нас – ми, ось та – п*дори!" - розповів військовий.

За мить на відео стало чутно віддалені звуки пострілів по той бік поля. На щастя, ніхто з побратимів Салема не постраждав.

До речі, нещодавно Даніель Салем набив собі на грудях величезне тату у вигляді вишиванки, яка буде його захищати на полі бою.

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