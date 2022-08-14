Даніель Салем показав, як веде розвідку: "Ще декілька кілометрів і підкупили б на херсонському базарі кавунців"

Ведучий Даніель Салем показав, як минає його служба в ЗСУ.

У своєму Instagram знаменитість показав, як веде розвідку. На короткому відео Салем з іншими побратимами досліджує територію. Даніель розповів, що він не може говорити, де саме нині перебуває, адже це військова таємниця. Утім, ведучий натякнув, що перебуває на Херсонщині.

"Розвідка - це далеко не завжди стрілянина. Частіше - це багато і довго йти. Найбільше вона тренує - терпіння і витривалість. Хотів би вам зізнатись, де ми, але - військову таємницю ніхто не скасовував. Можу тільки натякнути: ще декілька кілометрів і підкупили б на херсонському базарі кавунців… Але сезон довгий. Скоро", - поділився Салем.

Також ведучий розповів, як під час служби про нього жартує співак, Коля Сєрга. Виконавець говорить, що Салем – великогабаритний вантаж.

"Коля Сєрга мене називає 600-й (великогабаритний вантаж). І додає: мовляв, якщо мене поранять, то ніхто не захоче мене нести", - розповів Салем.

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