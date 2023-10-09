Даніель Салем показав, як впевнено стріляє з гвинтівки під час військових навчань

Шоумен та ресторатор Даніель Салем, який зараз боронить Україну на передовій, показав нові кадри зі свого військового життя.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділився ефектним відео з полігону. У кадрі Салем показав, як відточує свої навички зі стрільби. У ході навчання шоумен мав пройти смугу перешкод та вразити умовного ворога просто в ціль.

У підписі до ролику ресторатор згадав про війну, яка просто зараз розв'язалася у Ізраїлі. Як зазначив Салем, це вкотре доводить, що треба бути готовим до всього в цьому житті.

"Життя показує нам, що війна може прийти в будь-який будинок, в будь-який час, в будь-якій країні... Вчитися, вчитися і ще раз вчитися!", - написав військовослужбовець.

У коментарях шанувальники підтримали Даніеля та поросили його берегти себе на фронті: "Молюся за вас", "Бережіть себе", "На жаль, ви праві", "Ви - молодець".

Даніель Салем показав, як проходять його тренування зі стрільби

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