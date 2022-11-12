Даніель Салем показав, як його з побратимами зустрічали у звільненому Херсоні

Ведучий та шоумен, який служить у лавах ЗСУ, був одним з перших, хто зайшов у звільнене місто.
Український ведучий та ресторатор Даніель Салем показав, як він з побратимами 11 листопада зайшов до звільненого від російських окупантів міста Херсон.
На сторінці в Instagram шоумен, який з початком повномасштабного вторгнення пішов служити у ЗСУ, поділився емоційними фото та відео, як разом з іншими бійцями з українськими прапорами у руках вони заходили до українського Херсона.
Зокрема, Салем показався на тлі стели з назвою міста, яку окупанти перефарбували у загарбницький триколор. Також ведучий та боєць показав свого побратима, який одним з перших зайшов до деокупованого міста.
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У сторіз своєї сторінки у фотоблогу Даніель показав, з якою теплотою та радістю його з бійцями зустрічали херсонці. Зокрема, українських військових нагодували смачною вечерею та залишили у себе ночувати.
Місцеві мешканці розповіли військовим, що у них нема ані світла, ані води, ані газу. Тим не менш, їжу вони приготували і нагодували українських визволителів.
Також Салем показав, як одному з його побратимів херсонці подарували дуже цінний подарунок – прапор з тризубом, який заховали з початку окупації російськими військами. Український військовий розповів, що люди його обійняли, одягнули, і що його щоки від поцілунків просто червоні.
Нагадаємо, що 11 листопада українські військові звільнили Херсон від російських окупантів. На цьому ЗСУ зупинятися не збираються і продовжать контрнаступ – наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході.
Зазначимо, що відтепер у Херсоні знов запрацювало українське телебачення та радіо.
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