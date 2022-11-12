Даніель Салем показав, як його з побратимами зустрічали у звільненому Херсоні

Ведучий та шоумен, який служить у лавах ЗСУ, був одним з перших, хто зайшов у звільнене місто.

Український ведучий та ресторатор Даніель Салем показав, як він з побратимами 11 листопада зайшов до звільненого від російських окупантів міста Херсон.

На сторінці в Instagram шоумен, який з початком повномасштабного вторгнення пішов служити у ЗСУ, поділився емоційними фото та відео, як разом з іншими бійцями з українськими прапорами у руках вони заходили до українського Херсона.

Даніель Салем з побратимами / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Зокрема, Салем показався на тлі стели з назвою міста, яку окупанти перефарбували у загарбницький триколор. Також ведучий та боєць показав свого побратима, який одним з перших зайшов до деокупованого міста.

Увага! Відео 18+! Містить нецензурну лексику!

У сторіз своєї сторінки у фотоблогу Даніель показав, з якою теплотою та радістю його з бійцями зустрічали херсонці. Зокрема, українських військових нагодували смачною вечерею та залишили у себе ночувати.

Місцеві мешканці розповіли військовим, що у них нема ані світла, ані води, ані газу. Тим не менш, їжу вони приготували і нагодували українських визволителів.

Українських бійців херсонці нагодували / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Також Салем показав, як одному з його побратимів херсонці подарували дуже цінний подарунок – прапор з тризубом, який заховали з початку окупації російськими військами. Український військовий розповів, що люди його обійняли, одягнули, і що його щоки від поцілунків просто червоні.

Подарунок від херсонців українським бійцям / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, що 11 листопада українські військові звільнили Херсон від російських окупантів. На цьому ЗСУ зупинятися не збираються і продовжать контрнаступ – наступні цілі України, швидше за все, будуть або в напрямку Мелітополя на півдні, або на сході.

Зазначимо, що відтепер у Херсоні знов запрацювало українське телебачення та радіо.

Читайте також: