Даніель Салем показав, як співає побратимам колискову про мертвих окупантів

Телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем показав, як співає своїм побратимам колискові про мертвих російських окупантів.

На своїй сторінці в Instagram шоумен поділився відео, на якому один із його товаришів з групи "12 друзів Оушена", як називає її Салем, намагався заснути, а він грав йому на гітарі.

"Концерти за заявками, якщо смерть орка, то працюємо безкоштовно", - підписав ролик Даніель.

Несподівана пісенька, схоже, дуже заспокійливо діє на наших захисників та підіймає їм настрій, адже на відео усі бійці сміялися.

"Спи, спи. Хай тобі насниться орк. Хай він буде мертвий, хай він буде черствим. Ти його не їж, ти його не чіпай", - заспівав Салем.

Нагадаємо, що нещодавно Даніель Салем розповів, як зміг потрапити на передову, попри те, що має "білий квиток".

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