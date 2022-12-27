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Даніель Салем показав, який вигляд мав у дитинстві, на архівному фото з Херсона

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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537
Час на прочитання
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Даніель Салем показав, який вигляд мав у дитинстві, на архівному фото з Херсона

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Зараз шоумен боронить місто від окупантів.

Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем показав, який вигляд мав у два роки.

У сторіз в Instagram шоумен поділився архівною світлиною, зробленою 36 років тому в Херсоні. На фото маленький Даніель мило посміхається на камеру та тримає у руках якийсь смаколик.

"Фото зроблене 1986-го року! І фото зроблене в Херсоні! Через 36 років я знову тут і радий цьому. Завжди був габаритним і завжди багато їв", - підписав світлину Салем. 

Даніель Салем у дитинстві / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем у дитинстві / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Доля склалася так, що сьогодні Салем захищає місто від російських загарбників під час повномасштабної війни. Нещодавно телеведучий поділився відео, де разом зі своїми побратимами перетинає річку до лівого берега Херсона.

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Дата публікації
Перегляди
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