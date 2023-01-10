Даніель Салем показав зворушливу розмову з 7-річною донькою, з якою не бачився майже рік

Телеведучий Даніель Салем, який від початку повномасштабної війни став на захист України, поділився розмовою з 7-річною донькою Сантою-Луною.

Зірковий батько дуже сумує за дочкою, адже вже майже рік не має змоги побачитися з нею та обійняти. У сторіз в Instagram шоумен показав уривок з їхньої розмови по відеозв'язку.

"Через 43 дні буде рік, як я не бачив тебе. Не обіймав тебе, не цілував тебе, не тримав за ручку. Скоро", - підписав кадри Салем.

І хоча на відео не було чутно про що говорять батько та донька, було видно, що навіть на відстані вони намагаються підбадьорювати одне одного та усміхатися.

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, днями Даніель Салем розчулив малюнком донька та розповів, що вона сказала йому про війну.

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