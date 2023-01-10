Даніель Салем показав зворушливу розмову з 7-річною донькою, з якою не бачився майже рік

Зараз дівчинка з мамою перебуває за кордоном.
Телеведучий Даніель Салем, який від початку повномасштабної війни став на захист України, поділився розмовою з 7-річною донькою Сантою-Луною.
Зірковий батько дуже сумує за дочкою, адже вже майже рік не має змоги побачитися з нею та обійняти. У сторіз в Instagram шоумен показав уривок з їхньої розмови по відеозв'язку.
"Через 43 дні буде рік, як я не бачив тебе. Не обіймав тебе, не цілував тебе, не тримав за ручку. Скоро", - підписав кадри Салем.
І хоча на відео не було чутно про що говорять батько та донька, було видно, що навіть на відстані вони намагаються підбадьорювати одне одного та усміхатися.
Нагадаємо, днями Даніель Салем розчулив малюнком донька та розповів, що вона сказала йому про війну.
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