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Даніель Салем похизувався романтичним побаченням з Lida Lee: як пара проводить час лише удвох
Шоумен зводив кохану на побачення.
Актор та телеведучий Даніель Салем похизувався романтичним побаченням з коханою, співачкою Lida Lee.
У своєму Instagram шоумен показав, як проводить час з артисткою. Зокрема, у виконавиці доволі насичений робочий графік. Тож, ведучий неабияк тішиться, коли їм випадає нагода провести час разом. Коли у Lida Lee завершився знімальний день, то ведучий забрав її з роботи.
Після цього Даніель Салем повіз обраницю на романтичне побачення.
Парочка вирушила на набережну Дніпра. Там вони знайшли затишну місцину, замовили піцу та насолоджувались вечерею з неймовірним краєвидом.
«Люблю забирати її зі знімань, щоб ми могли повечеряти разом», — поділився шоумен.
Зазначимо, скільки Lida Lee та Даніель перебувають в стосунках — точно невідомо. Парочка розсекретила свій роман лише у грудні 2025 року. Відомо, що вони живуть разом та вже навіть встигли набити парні татуювання.
Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко показувала, як насолоджувалась побаченням із нареченим Юрієм Савранським. Парочка приїхала до рідного міста артистки та влаштувала там романтичну прогулянку.