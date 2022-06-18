Даніель Салем потрапив під обстріл у Миколаєві: "Почали нас закидати всім, чим можна"

Український телеведучий та шоумен Даніель Салем, який служить у ЗСУ, наразі перебуває у Миколаєві.

І там Даніель Салем, 16 червня під час виконання службового завдання, разом зі своїми побратимами потрапив під обстріл.

У програмі "Зірковий шлях" ведучий розповів подробиці бою.

"У мене втрата слуху на ліве вухо, сказали, що не знають, чи повернеться і легка контузія. На щастя, ми не втратили нікого. Багато не можу сказати, можу сказати, що ми впоралися з завданням. У нас чотири поранених, чотири 300-х. Одного прооперували, там чотири таких, хороших уламки в нозі, але все гаразд. Там була "стрєлкотня" повним ходом, РПГ уламкові, потім, коли вже розсердилися, вони почали нас закидати всім, чим можна", - розповів Даніель.

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А наступного дня, після повернення з бойового завдання, окупанти завдали удару по Миколаєву – саме там зараз служить Салем. Коли вони евакуювали людей, його запитали, чи подобається йому служити:

"Мені здається, подобається, неправильне слово. Любиш служити. Сьогодні, коли я дивився що відбувається з цивільними людьми, я ще раз для себе зрозумів, що я на правильному місці, в правильний час і нікуди не хочу", - сказав ведучий.

Також Салем поділився, як він не втрачає силу духу і знаходить в собі сили завжди усміхатися, навіть перебуваючи на передовій:

"Я з дитинства боязка дитина. Мені завжди страшно і зараз це так, я боюсь 24/7 завжди. Це така рефлекторна історія у мене, захисна реакція. Колись мені тато, здається, сказав: "Завжди усміхайся бабусі-косі". І зараз це як ніколи правильно. Я впевнений, у нас у кожного є певний шлях, певний час, який нам даний. Тому, якщо ми будемо витрачати його на сумніви, ми так втратимо дуже багато часу. Я тут зараз і я буду усміхатися, тому що мені страшно", - прокоментував Салем.

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