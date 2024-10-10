Даніель Салем повідомив про загибель брата на війні: "Мені боляче, як ніколи"

Ведучий втратив рідну та близьку людину.
Телеведучий та актор Даніель Салем повідомив про горе, яке сталося в його родині.
Сумною новиною знаменитість поділився у своєму Instagram. Шоумен оголосив, що пішла з життя його близька та рідна людина. Помер брат Салема. Ведучий говорить, що для нього це болісна втрата, адже вони росли разом та багато чого пережили.
"Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство...Ми воювали разом…І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це не чесно! Ми так не домовлялися!" – поділився шоумен.
У подробиці Даніель Салем вдаватися не став. Ведучий лиш поділився, що його брат пішов з життя дуже рано. Окрім того, шоумен зізнався, що рідна людина загинула на війні.
"Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе, мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок та текіла!" – поділився ведучий.
Нагадаємо, нещодавно американська співачка Мадонна ділилася, що в її родині сталося горе. Від тяжкої хвороби помер рідний брат виконавиці Крістофер Чікконе.
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