Даніель Салем повідомив про загибель брата на війні: "Мені боляче, як ніколи"

Телеведучий та актор Даніель Салем повідомив про горе, яке сталося в його родині.

Сумною новиною знаменитість поділився у своєму Instagram. Шоумен оголосив, що пішла з життя його близька та рідна людина. Помер брат Салема. Ведучий говорить, що для нього це болісна втрата, адже вони росли разом та багато чого пережили.

"Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство...Ми воювали разом…І ось тебе нема, ти пішов, так рано! І це не чесно! Ми так не домовлялися!" – поділився шоумен.

У Даніеля Салема загинув брат / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

У подробиці Даніель Салем вдаватися не став. Ведучий лиш поділився, що його брат пішов з життя дуже рано. Окрім того, шоумен зізнався, що рідна людина загинула на війні.

"Ти - частина мене, а я - тебе! Я люблю тебе, мій брат, моя кров! Мені боляче, як ніколи! Тебе забрала війна, а ми завжди з тобою думали, що це буде пісок та текіла!" – поділився ведучий.

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Мадонна ділилася, що в її родині сталося горе. Від тяжкої хвороби помер рідний брат виконавиці Крістофер Чікконе.

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