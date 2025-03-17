Даніель Салем пояснив, як поєднує військову службу та кар'єру ведучого: "Роблю безкоштовно"

Український ведучий Даніель Салем, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, розповів про свій робочий графік.

Як відомо, навіть під час служби знаменитість з'являється у кіно та телепроєктах. За його словами, це не стає на заваді виконанню обов'язків військового. Салем пояснив, що насправді відпрошується на дуже короткі терміни. І додає, що нові знімання розвантажують його психологічний стан і не дають забути набуті професійні навички. Ба більше, Даніель у мирному житті обіцяє повернутися на великі екрани.

Даніель Салем / Фото: YULA company

"Я знявся вісім днів у кіно з 365 днів і поїхав назад. Щодо ведучого, то це один день знімань: я приїхав о 7 ранку і поїхав о 23. І ми зняли на декілька тижнів уперед. Я це роблю безкоштовно, щоб підтримувати свою "менталку", просто почуватися потрібним і що я щось можу. Коли все закінчиться, я повернуся до цієї справи", - поділився Салем в коментарі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, Даніель Салем разом з подругою Lida Lee знялися у романтичному фільмі "Відпустка наосліп". Зірки чесно відповіли, за який гонорар погодилися на участь у кіно.

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