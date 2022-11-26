Даніель Салем пригадав, як прощався із життям на фронті: "Думав, що зараз зірву чеку і все"

Телеведучий, а від початку війни і військовослужбовець, Даніель Салем розповів, як одного разу ледь не попрощався із життям на передовій.

Шоумен пригадав, як під час виконування бойового завдання відстав від своїх побратимів та майже 27 годин провів один, лежачи на спині в низькому окопі.

"Маленький такий окоп, він закривав лише лежачи мене. У рацію говорять: "Дені, ти не хвилюйся, ми повернемося", а ворог він навколо - танкова лінія, снайперська - і я посередині. Треба було дочекатися, поки приїде евакуація, вони відстріляються і підуть в інший бік", - розповів Григорію Решетнику ведучий.

Салем зізнається, що йому пощастило мати хоч якийсь військовий досвід на цей момент, адже деякі молоді бійці зазвичай намагаються вибратися самотужки і потрапляють під приціл снайперів.

Увесь цей час, лежачи в окопі, Даніель боровся зі страхом. Як пригадав ведучий, навіть можливості нормально сходити у туалет в нього не було.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Ти лежиш і все. Дуже стрьомно, бо ти нічого не можеш зробити. Навіть у туалет сходити - повертаєшся на бік і ходиш просто під себе. Але у мене була рація і я співав: "Не остаться в этой траве..." Цоя і командир відповідав: "Правильно, брате, співай, тримай такий настрій". Я плакав і казав, що я тут подохну. У мене закінчилася воді, їжа і все", - пригадав Салем.

У якийсь момент телеведучий був готовий навіть підірватися на гранаті, адже подував, що до нього під'їхала автівка окупантів.

"Почув, що тачка. Думав, якщо це вони, то зараз зірву чеку і все, п**дець. Але тут бачу, що наді мною схиляється мій командир і каже: "А ти що думав, ми не повернемося?". Я розплакався. Цим ми і відрізняємося від орків, що ми не кидаємо своїх", - поділився Салем.

Раніше Даніель Салем показав, як його із побратимами зустрічали у звільненому Херсоні.

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