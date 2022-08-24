Даніель Салем про зірок-чоловіків, які перебувають за кордоном: "Відчуваю розчарування"

Відомий український телеведучий Даніель Салем звернувся до зірок-чоловіків, які нині перебувають за кордоном та не поспішають повертатися до України.

Ведучий Даніель Салем розповів, що його розчарували зірки-чоловіки, які не повертаються до України.

Як зізнався знаменитість у шоу ЖВЛ, нині вони потрібні українцям. Першою чергою, військовим, які нині перебувають на передовій. Салем вважає, що їх потрібно підтримувати та підіймати їхній бойовий дух.

"Я відчуваю маленьке розчарування від декількох зірок. Я не говорю про жінок, а говорю про чоловіків, які можуть робити більше тут, аніж там. У нас є "Культурний десант", який зробив Коля Сєрга. Ти можеш приїхати до нас і бути з людьми, які на передовій. Їм потрібна твоя допомога більше, аніж там десь у Іспанії чи в Америці", - зазначив Салем.

"Мені потрібно буде дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати усі рани" - Даніель Салем

Зокрема, Даніель звернувся до продюсера Потапа і співака Івана Дорна. Ведучий вважає, що в Україні вони могли б більш допомогти, аніж за кордоном.

"Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап повернулася. Тому що він може бути крутим трендсетером. Повертайся! Я не говорю беріть зброю, а говорю приїдьте і підтримайте. Ваня Дорн там катається Америкою. Приїдьте сюди", - зазначив Салем.

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