Даніель Салем регулярно зраджував дружину з різними жінками – блогер

Ведучий та ресторатор Даніель Салем декілька днів тому приголомшив фанів новиною, що після 17 років шлюбу розлучається з дружиною Марією.

Тоді знаменитість пояснив, що причиною їхнього розриву стали ревнощі з обох боків. Проте на своєму YouTube-каналі блогер Богдан Беспалов розповів, що є ще дещо, що зруйнувало шлюб ведучого.

Беспалов поділився, що Салем регулярно зраджував дружину з різними жінками.

"Салем дуже сильно шльондрить із різними жінками, і він не може зупинитися. У людини взагалі немає стопу, з ким спати. Кажуть, що Салем тусив з Алхім не просто так, бо в них теж був роман", – заявив Беспалов.

Даніель Салем з дружиною

Також від свого інсайдера блогер володіє інформацією про те, що в Одесі в одному з нічних клубів Даніель Салем підходив до однієї дівчини тричі в різні дні і двічі за один вечір до інсайдера Беспалова. А кожні вихідні ночами, за словами блогера, Салем проводив у своїх закладах.

Даніель Салем з дружиною Марією / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, декілька днів тому Даніель Салем повідомив, що після 17 років шлюбу розлучається зі своєю дружиною Марією. Ведучий поділився, що вони вирішили розійтися ще до початку повномасштабного вторгнення, однак під час війни поставили цей процес на паузу. У ексзакоханих є спільна донька, 8-річна Санта-Луна.

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