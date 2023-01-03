Даніель Салем розчулив малюнком 7-річної доньки та пригадав, що вона йому сказала про війну

Ведучий показав, який зараз вигляд має його донечка.

Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем зворушив малюнком, який намалювала його 7-річна донька 2023 року.

Зокрема, на аркуші Санта-Луна написала англійською слово "війна" та перекреслила його, а зверху дівчинка додала – "фініш".

"Моя донька 2023 року. Їй сім, і ось що вона малює", - поділився шоумен.

Донька Даніеля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Ведучий також пригадав, що йому під час телефонної розмови сказала Санта-Луна. Дівчинка переконувала тата, що все закінчується лише добре.

"Вона мені сьогодні телефоном сказала фразу, яку я їй якось сказав: "Все завжди закінчується добре. Якщо здається, що погано, то значить це ще не кінець", - зворушив розмовою з донькою Даніель.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Даніель Салем пішов захищати країну від російських окупантів. Ведучий служив на Херсонському напрямку. Нещодавно знаменитість показав архівне фото з Херсона та зазначив, що радий туди повернутися через 36 років.

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