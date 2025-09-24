Даніель Салем розчулив ніжними зізнаннями про доньку та свій шлях батьківства

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Український ведучий і військовослужбовець Даніель Салем поділився теплими спогадами про батьківство та свою 10-річну донечку Санта-Луну.

У своєму Instagram знаменитість опублікував серію архівних фото з дівчинкою й розповів про найщасливіші миті їхнього життя. Даніель згадав, як уперше дізнався, що стане татом, і що відчув, коли вперше тримав дитину на руках.

""Ти скоро станеш батьком". Фраза, від якої я сильно зрадів, але не усвідомлював її значення ще дев’ять місяців. Рівно до того моменту, коли мені дали маленький клубочок у руки. Коли вона вперше взяла мене за палець… і от тоді в мене потекли сльози рікою. Тоді я зрозумів, що ніколи й нікого в цьому світі не зможу любити так сильно, як її", — зізнався Салем.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий підкреслив, що це почуття неможливо пояснити словами. У дописі він зазначив, що пообіцяв собі бути найкращим татом, щоб Санта-Луна була щасливою мати такого батька. Даніель наголосив, що робить усе для того, щоб бути гідним прикладом для доньки.

"Це не випадкова і не умовна прив’язаність. Це взагалі те відчуття, яке неможливо пояснити. Пам’ятаю, як пообіцяв собі, що зроблю все, аби вона була щаслива. І з кожним роком намагатимусь ставати кращим чоловіком і батьком, щоб у свідомому віці вона мала перед собою гідний приклад", — поділився Салем.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Підписники були зворушені щирістю Даніеля й залишили безліч теплих коментарів. Фанів захопила його ніжність до доньки та приклад того, яким має бути тато, що по-справжньому любить своїх дітей.

Боже, як це мило!

Вітаю! Луні дуже повезло з татом! Любов батька робить дівчинку впевненою в собі і здатною досягати успіху в житті!

Щиро вас вітаю!!! У вас з донечкою особливий зв’язок…

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем поділився в соцмережах романтичним відео, на якому з’явився поруч із загадковою дівчиною. На ніжних кадрах пара проводить час разом, однак Салем ретельно приховав обличчя своєї ймовірної обраниці, чим ще більше підігрів чутки про нові стосунки.