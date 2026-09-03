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- Гламур
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Даніель Салем розкрив таємницю стосунків із коханою Lida Lee та розсекретив її прізвисько
Закохані не лише набили парні тату, а й вигадали особливе звертання одне до одного.
Ведучий Даніель Салем розсекретив ніжне прізвисько, яким називаєкохану, співачку та ведучу Lida Lee, поза камерами.
Стосунки зірок дедалі більше привертають увагу прихильників. Закохані не приховують теплих почуттів одне до одного. Ба більше, вони вже встигли обзавестися спільними символами кохання. Однак, як з’ясувалося, є у пари й особлива традиція, відома лише найближчим. Ведучий нарешті розкрив, як вони звертаються одне до одного без сторонніх.
Так, Даніель Салем зізнався, що вони з виконавицею називають одне одного «Сіпі-Сіп». Водночас ведучий пояснив, що для нього значно важливішими за будь-які милі прізвиська є взаєморозуміння та здатність відчувати кохану людину навіть у непрості моменти.
«Для мене найважливіше у стосунках — це відчувати одне одного. Бути на одній хвилі. Навіть коли ці ж хвилі можуть бути різні, але ви все одно розумієте партнера, а він вас. У нас із Лідою саме так», — каже Даніель у коментарі на Новому каналі.
Та на цьому їхні маленькі романтичні звички не завершуються. Коли закохані залишаються вдома, вони знаходять ще один спосіб провести час разом — люблять удвох господарювати на кухні та готувати.
Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем замилував рідкісними фото з 11-річною донькою від ексдружини та показав, як вони відпочивають в Одесі.