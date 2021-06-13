Даніель Салем розповів про моторошну аварію: "Заснув за кермом"

Серйозна ДТП сталася за тиждень до аварії на мотоциклі.

Ведучий програми "Одруження наосліп" та учасник шоу "Танці з зірками" Даніель Салем, який минулого року потрапив у ДТП на мотоциклі, розповів про ще одну моторошну аварію.

Так, за тиждень до інциденту зірка потрапив у ДТП на авто. Шоумен повертався з роботи у Києві до Одеси та заснув за кермом. Про це артист розповів у програмі "Світське життя".

"Я заснув за кермом і прокинувся коли машина була на 220, я в’їхав у відбійник і все, мене почало крутити від відбійника до відбійника. Я вийшов з неї, помацав себе, все гаразд", – поділився знаменитість.

Ведучий, на щастя, залишився неушкодженим, тоді як його машина вже не підлягала ремонту. Зірка розповів, чи не боїться сідати за кермо після двох аварій.

"Потрапив в аварію, а за день я сів за кермо мотоцикла свого друга і все було гаразд. Я ніколи не поспішаю, в мене все по таймінгу, якщо мені треба, я буду там, якщо ні, я не буду там", – додав актор.

Нагадаємо, не так давно Олеся Жураківська пригадала моторошну ДТП, в якій ледь не померла. Акторці дивом вдалося вижити.

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