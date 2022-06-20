Даніель Салем розповів про реакцію дружини на його плани усиновити дитину: "Було легке мовчання"

Даніель Салем розповів про реакцію дружини на його плани усиновити дитину: "Було легке мовчання"

Відомий український телеведучий Даніель Салем у травня зізнався, що прийняв серйозне рішення – усиновити дитину, батьки якої загинули через війну.

Утім, свої плани з дружиною ведучий не обговорював. Салем був певен, що кохана його підтримає.

Даніель таки наважився поговорити про усиновлення дитини з Машею. Дружина ведучого підтримала його рішення.

"Коли я сказав, що хочу усиновити дитину, було легке мовчання, але розуміння. Я впевнений, що у нас це все вийде", - розповів ведучий у прогамі "Ранок з Україною".

Даніель Салем з донькою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Наразі Даніель вивчає це питання та спілкується з людьми, які вже мали досвід з усиновленням дитини. Ведучий впевнений, що у них все вийде, і вони зможуть подарувати родину дитині, батьки якої загинули через війну.

"Я вже поспілкувався з багатьма людьми, хто проходив це (ред. - усиновлював дитину). Вже процес почався. Це дійсно дуже складно. Але ми впораємося. Я вже займаюся цим питанням, але поки тримаю в секреті", - зазначив ведучий.

До слова, не лише Даніель Салем хоче усиновити дитину. Раніше над цим замислювалися MamaRika, Юрій Горбунов та Наталія Могилевська.

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