Даніель Салем розповів про свій психологічний стан: "Ти бачиш жахливі речі"

Ведучий Даніель Салем розповів про свою службу.

У програмі ЖВЛ знаменитість зізнався, що пішов на передову свідомо, адже розумів, що першою чергою має захистити свою родину. Служити в ЗСУ для нього не страшно: хіба що, коли він йде на завдання та повертається з нього.

А от що дійсно Салема лякає – так це те, що у нього почалися проблеми з психологічним здоров'ям. За словами Даніеля, йому після війни доведеться багато працювати зі спеціалістами.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"Не спиться взагалі. Складно спати – жахіття. Мені буде потрібно дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати усі рани, які всередині. Ти бачиш жахливі речі, ти чуєш жахливі речі. Багато разів прокидаюся у поті", - поділився знаменитість.

Також ведучому дається тяжко розлука з сім'єю, зокрема, з донечкою. Салем сумує за нею та спілкується лише завдяки відеов'язку. Знаменитість лякає те, що він не знає, коли скінчиться війна. Тому Даніель не зможе ще тривалий час зустрітися з донечкою.

Даніель Салем з донькою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

"По-перше, я дужу сумую за донькою. По-друге, мене лякає той факт, що я не знаю, коли це все скінчиться. І я розумію, що ще нескоро я побачу доньку", - додав зірка.

А от розлука з дружиною Даніелю дається простіше. А все тому, що ведучий вже служив у Лівані, а його кохана чекала на нього вдома. Нині ж закохані розуміють, що мають бути друзями та підтримувати одне одного.

Даніель Салем з дружиною

"Зараз інакше. Тому що найголовніше для нас – це донька. Ми тримаємося разом. Відстань зараз – це не проблема, це – етап. Треба розуміти, що треба бути друзями", - додав зірка.

"Мені потрібно буде дуже багато працювати з психіатрами, щоб залікувати усі рани" - Даніель Салем

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