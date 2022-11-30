Даніель Салем розповів, як отримав українське громадянство і як, попри "білий квиток", його взяли на фронт

Український ведучий та ресторатор Даніель Салем від першого дня повномасштабного вторгнення захищає нашу країну у лавах ЗСУ на передовій.

Салем є старшим розвідником ЗСУ, служить на Південному напрямку фронту. Ведучий поділився, що коли він прийшов до військкомату, його не хотіли брати, бо у нього є "білий квиток". Салем додав, що "в Україні Даніеля Салема не існує в військкоматі" і пояснив, що це пов'язано з його приїздом в Україну у 19-річному віці.

Зазначимо, що Даніель Салем народився в Одесі, втім тривалий час мешкав у Лівані, звідки його батько родом. Та у 19 років ведучий повернувся до України, аби продовжити навчання:

"Коли я приїхав до Одеси, до України, мені було 19-20 років. Я приїхав після армії у Лівані, я був з ліванським паспортом. За рік, два мій дідусь подав мої документи на посвідку на проживання. Три роки, а потім п'ять років ти подаєш документи на громадянство. Я отримав свій паспорт, коли мені було 28 років. Після призивного віку. Я отримав свій паспорт, я не пройшов військкомат. В Україні Даніеля Салема не існує в військкоматі", - пояснив Салем у YouTube-проєкті "Зірковий".

Даніель Салем у 19 років

Даніель розповів, що у Лівані він служив у армії, де був штурмовиком і зараз його досвід і навички дуже знадобилися на передовій:

"Мій командир говорить, що у мене дуже багато досвіду та навичок, які в мене зараз є. А ці навики штурмовика. Я був у ліванській армії штурмовиком, це така елітна каста військових. У нас не було артилерії. У нас були стрілкові завдання: тобто, це місто, зачистка будівлі. І коли Ліван пішов на наступ в Ізраїль, тоді я сказав ні. У мене мама єврейка, батько – ліванець. Одне, коли ти захищаєш свою країну від тих, хто всередині, тоді була історія з сирійцями, це була трошечки така для мене. І коли є сусід, він для мене не ворог, тому що це кров моєї матері, я такий, ні ні. Ця війна не для мене, я пішов навчатися. І приїхав до Одеси", - поділився Салем.

Даніель Салем з побратимами / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, не так давно Даніель Салем пригадав, як на передовій вже попрощався з життям. Ведучий відстав від побратимів і 27 годин провів один, лежачи на спині в низькому окопі. Співслужбовці пообіцяли повернутися за Салемом. І коли вони вже їхали за бійцем, він вирішив, що це окупанти і вже готовий був себе підірвати.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Читайте також: