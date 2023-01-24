Даніель Салем розповів, як побратим врятував йому життя на передовій

Шоумен та військовий Даніель Салем розповів про свого побратима В'ячеслава, який під час бою з російськими окупантами врятував йому життя.

У Instagram ведучий написав, що у нього закінчилися боєприпаси. Коли В'ячеслав почув це, то віддав Салему частину своїх. Окрім цього, побратим прикрив Даніеля від ворожих обстрілів, поки той перезаряджав зброю.

"Так просто написати: дякую тобі, що прикрив. Але так важко пояснити, скільки стоїть за цим. У той момент, коли ти почув моє: "Порожній". Коли у мене закінчився короб з кулеметним боєприпасом, ти витяг із рюкзака інший короб, подав його мені і перекрив вогнем у сторону ворога! Без сумніву! Жодного зайвого руху! Воїн! Навіть, коли прилетіло…", - зазначив Салем.

Даніель Салем із побратимом / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

На жаль, під час бою з російськими окупантами В'ячеслав отримав поранення. Попереду на військового чекають реабілітаційні заходи. Тим часом Даніель Салем попросив підписників написати В'ячеславу слова підтримки, адже він на це заслуговує.

"Найстрашніше на війні лякатися за своїх. Це ще одна мудрість від теперішнього часу… Але, друже, ми знову кажемо легендарне: "Не цього разу!". Скоро рука твоя буде працювати, як раніше, і ми знову підемо на завдання разом. У нас ще купа справ, брате. Ніхто крім нас!" – додав Салем.

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