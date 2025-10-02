Даніель Салем відверто розповів про зміни у його службі в ЗСУ

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем розповів, як змінилася його служба в армії.

У своєму Instagram він зізнався, що нині працює в адміністративному підрозділі та виконує завдання у штабі. За словами Салема, це не менш відповідальна місія, адже вона напряму впливає на успіх бойових груп на передовій.

"Моє військове життя зараз трохи змінилося. Я зрозумів, що робота в штабі не менш важлива. Ми намагаємося робити все, щоб бойовим групам було легше виконувати завдання на позиціях. Я знаю, про що говорю, бо не так давно був на тому боці", — поділився захисник.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Артист підкреслив, що кожен військовий — незалежно від місця служби — робить вагомий внесок у спільну мету. Для кожного громадяна країни важлива перемога України.

"Кожний військовий і на фронті, і в тилу — робить вагомий вклад до наближення нашої спільної мети! Люблю тебе, Україно", — додав Салем.

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, нещодавно 27-річний син Римми Зюбіної Даниїл Мойсеєв пішов добровольцем до ЗСУ ще на початку року. Лише тепер акторка вперше поділилася цією новиною з публікою.