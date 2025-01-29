Даніель Салем висловився про стосунки з Lida Lee і що їх насправді пов'язує

Український шоумен Даніель Салем розсекретив, які між ними зі співачкою Lida Lee насправді стосунки.

Вже тривалий час пліткують, що у парочки зав'язався роман. Зокрема, вони іноді проводять час разом, чудово спілкуються, а коли Салем на службі, то Ліда опікується його собакою. Тож, це все породило в Мережі чимало пліток. В інтерв'ю kp.ua Даніель Салем поділився, що й справді неабияк зблизився з виконавицею, яка стала для нього підтримкою. Проте, він запевнив, що їх поєднує лише дружба і нічого більше.

"Ми дуже подружилися з Лідою, справді стали підтримкою одне для одного в багатьох моментах. Якщо чесно, раджу усім в житті знайти такого друга, як Ліда Лі. Та й взагалі мати справжню дружбу. Це дуже велика рідкість. Дуже вдячний Ліді за цю дружбу", - прокоментував шоумен.

Lida Lee та Даніель Салем

Що ж стосується чуток у Мережі, то Даніель Салем говорить, що не реагує на них. За його словами, користувачам потрібно про щось пліткувати, без цього ніяк.

"Людям завжди треба щось домальовувати. То хай собі домальовують. Хто ми такі, щоб казати їм, що робити чи не робити", - відрізав шоумен.

Нагадаємо, нещодавно співачку Ірину Білик запідозрили в романі з турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу. Виконавиця вже відреагувала на чутки в Мережі.

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