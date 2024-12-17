Даніель Салем вперше прокоментував чутки про роман із Lida Lee і розкрив, які між ними стосунки

Український шоумен Даніель Салем вперше прокоментував чутки про роман зі співачкою Lida Lee.

В шоубізнесі вже давно подейкують, що пару пов'язує дещо більше, аніж просто дружба. Журналістка проєкту "Ранок у великому місті" зустрілася з Даніелем Салемом на музичній премії та поцікавилася, чи справді між ними роман. Ведучий зазначив, що Lida Lee неймовірна людина, талановита співачка, чудова напарниця, до слова, вони разом працюють на одному телеканалі та ведуть спільне шоу. Також Салем вважає виконавицю неабияк гарною. Що ж стосується приписаного їм роману, то шоумен лиш зазначає, що вони просто друзі.

"Я можу прокоментувати, що вона - неймовірна людина, найталановитіша. Я вважаю, що вона заслуговує на всі премії, які є. Вона дуже крута співведуча, вона класна подруга, вона дуже красива. От що я можу прокоментувати!" – прокоментував шоумен.

Даніель Салем і Lida Lee

Зазначимо, під час повномасштабної війни Даніель Салем та Lida Lee неабияк зблизилися. Парочку неодноразово помічали разом, вони не приховують, що спільно проводять час, а коли шоумен перебуває на фронті, то артистка піклується про його собаку. З огляду на це все, Ліді та Даніелю почали приписувати роман. Самі ж вони стосунки свої заперечують.

До речі, 2022 року Салем оголосив, що після 17 років шлюбу розлучається з дружиною. Раніше ведучий зізнався, як вони поділили майно, яким встигли обзавестися за період стосунків.

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