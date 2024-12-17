Даніель Салем вперше зізнався, як із ексдружиною поділив спільне майно після розлучення

Телеведучий та актор Даніель Салем вперше розповів, як разом із колишньою дружиною поділив спільне майно після розлучення.

Шоумен прожив із дружиною Марією 17 років у шлюбі. За цей час вони встигли обжитися спільним майном в Одесі. Та, як зізнається Салем у програмі "Ранок у великому місті", наразі в нього нічого немає. За словами ведучого, вони з дружиною все продали. Колишні прийняли таке рішення через те, що Марія з їхньою спільною донькою перебуває за кордоном. Їм потрібні кошти, аби забезпечувати себе там. Даніель Салем також додав, що спільне майно як таке вони не ділили. Всі кошти з продажу майна ведучий віддав колишній дружині.

"Все було продано одразу. Для того, щоб якось існувати за кордоном і якось жити, треба було все продати, щоб були гроші. В Одесі нічого немає", - запевнив шоумен.

Даніель Салем із колишньою дружиною / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Окрім того, Даніель Салем поділився планами на майбутнє. Наразі шоумен захищає Україну в складі лав ЗСУ. Після закінчення повномасштабної війни, знаменитість не збирається полишати військо. Як зізнався Салем, він вже підписав контракт та після перемоги України над Росією продовжить служити.

"Я підписав контракт. Коли все закінчиться нашою перемогою, а інакше бути не може, я продовжу бути військовим і працюватиму для України", - запевнив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розповідала про поділ майна. Артистка зізналась, як із рідними братами поділила спадщину покійної мами Ніни Матвієнко.

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