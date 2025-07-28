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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
530
Час на прочитання
1 хв

Даніель Салем висловився про знімання у шоу під час служби в ЗСУ та як це йому вдається: "Дивно було"

Шоумен чесно зізнався, як під час війни продовжує свою кар'єру.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Даніель Салем

Даніель Салем / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий та військовослужбовець Даніель Салем розповів, як йому вдається працювати на телебаченні під час повномасштабної війни та служби у ЗСУ.

Зокрема, артист поділився закулісною історією, як несподівано отримав запрошення стати ведучим нового сезону "Зважені та щасливі". За словами Салема, кастинг він не проходив і запрошення йому надійшло випадково під час розмови з менеджером проєкту, якому він сказав про літню відпустку. Тож за збігом обставин у вільний час Даніель згодився попрацювати у кадрі.

"Дуже дивно було. У мене була запланована відпустка й ми якраз зустрічалися з Андрієм Фурманом (головним стар-менеджером StarLight Media – прим. ред.). я казав йому про відпустку, а він мені: "Чуєш, а ми плануємо знімати "Зважені та щасливі". Хочеш бути ведучим?". Я відповів "так", — розповів Салем у коментарі "Ранок у великому місті".

Даніель Салем / © YULA company

Даніель Салем / © YULA company

На хейт ведучий реагує доволі стримано. Він зізнається, що дорікання про нібито відсутність на службі стали його буденністю й інколи він навіть дозволяє собі поспілкуватися з хейтерами.

"Іноді я можу в особисті написати, чи можуть вони пояснити, чому так написали", — чесно зізнався військовослужбовець.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також відповів на закиди юзерів, що він нібито не служить в ЗСУ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
530
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