Даніель Салем, який служить в ЗСУ, розповів про стосунки з 8-річною донькою на відстані

Телеведучий та актор Даніель Салем розповів про стосунки з донечкою Сантою-Луною на відстані.

Як зізнається Даніель, який служить в ЗСУ, його донька з ексдружиною наразі проживають за кордоном. Так, за словами ведучого, спілкування на великій відстані дається важко. Втім, іноді він все ж знаходить час для того, щоб поговорити з донькою на важливі теми, які її турбують. Салем зазначив, що гарним стосункам з Сантою-Луною також сприяє його ексдружина Марія, з якою вони розійшлися минулоріч.

"Для мене це дуже важко. Через два дні їй дев'ять. Це третій день народження, який святкую не з нею. Вона змінюється. Займається танцями. Вона малює, знає декілька мов. Дуже пишаюся й хотілося б, щоб вона щодня була поруч зі мною. Але я розумію, що це неможливо. Вона за кордоном. Я зараз не можу з нею повноцінно спілкуватися і я дуже вдячний за те, що Марія (ексдружина – прим. ред.) дуже крута мама. Вона класно регулює це все між мною і Луною, аби спілкування було нормальним. Бо це важко спілкуватися на відстані", - розповів знаменитість у проєкті "Вихідний 2.0".

Донька Даніеля Салема / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Окрім того, Даніель розповів про розмови з Сантою-Луною про розлучення з її мамою.

"Ми це дуже обережно це обговорюємо. Я думаю, що в кожної родини є свої методи. поки все нормально", - пояснив телеведучий.

Нагадаємо, нещодавно дружина актора Дмитра Сови зізналася, як часто вони з ним бачаться та де він служить.

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