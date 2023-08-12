Даніель Салем з кулеметом в руках приголомшив відео, як нищить ворога на передовій

Разом з побратимами шоумен вступив у перестрілку з окупантами.

Український ведучий та військовослужбовець Даніель Салем приголомшив новими кадрами з передової.

На своїй сторінці в Instagram шоумен показав, як на лінії фронту разом з побратимами відстрілювався від російських загарбників. Салем давав гідну "відповідь" ворогу з кулеметом, в той час як його прикривали його товариші по службі.

Шоумен не втрачає позитив навіть в такі непрості моменти. Так, Даніель пожартував про свій "легендарний стрибок з кулеметом", коли він тікав від ворожого вогню та оступився зі зброєю в руках.

"Дрібні уривки пам'яті! Пацани прикрили. Назва картини: "Мій легендарний стрибок з кулеметом", - підписав відео Салем.

Даніель Салем приголомшив кадрами перестрілки з окупантами на фронті

У коментарях шанувальники подякували ведучому та нашим військовим за те, що боронять Україну від окупантів і ризикують своїм життям заради незалежності.

Нагадаємо, нещодавно Даніель Салем представив свій дебютний трек під назвою "Силуети", який присвятив побратимам.

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