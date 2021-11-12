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Даніель Салем зачарував ніжними фото з підрослою донькою-красунею

Даніель Салем зачарував ніжними фото з підрослою донькою-красунею

Даніель Салем з донькою / instagram.com/daniel_jihad_salem

Шоумен поділився знімками з Сантою-Луною.

Телеведучий та учасник шоу "Танці з зірками" і "Голос країни" Даніель Салем влаштував ніжну фотосесію зі своєю донечкою.

У фотоблогу знаменитість розмістив теплі осінні кадри, на яких постав із шестирічною Сантою-Луною. Зірковий тато і донька прогулялися парком.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем з донькою / instagram.com/daniel_jihad_salem

На кадрах дівчинка, яка цього року пішла до першого класу, обіймає батька та бешкетує з ним.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем з донькою / instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем з донькою / instagram.com/daniel_jihad_salem

"По-тихому дорослішає", – поділився Салем.

Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем з донькою / instagram.com/daniel_jihad_salem

У коментарях захоплені юзери не стримали емоцій та написали багато компліментів. Зокрема, вони зазначили, що ведучий – гарний тато.

  • Салеме, вам дуже личить бути татом. Вам потрібна ще дитина
  • Красива дівчинка
  • Дуже милі
  • Які чудові фото
Даніель Салем з донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem
Даніель Салем з донькою / instagram.com/daniel_jihad_salem

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