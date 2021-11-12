Даніель Салем зачарував ніжними фото з підрослою донькою-красунею

Шоумен поділився знімками з Сантою-Луною.
Телеведучий та учасник шоу "Танці з зірками" і "Голос країни" Даніель Салем влаштував ніжну фотосесію зі своєю донечкою.
У фотоблогу знаменитість розмістив теплі осінні кадри, на яких постав із шестирічною Сантою-Луною. Зірковий тато і донька прогулялися парком.
На кадрах дівчинка, яка цього року пішла до першого класу, обіймає батька та бешкетує з ним.
"По-тихому дорослішає", – поділився Салем.
У коментарях захоплені юзери не стримали емоцій та написали багато компліментів. Зокрема, вони зазначили, що ведучий – гарний тато.
- Салеме, вам дуже личить бути татом. Вам потрібна ще дитина
- Красива дівчинка
- Дуже милі
- Які чудові фото
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