Даніель Салем замилував рідкісними фото з 11-річною донькою від ексдружини: як вони відпочивають в Одесі

Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

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Український ведучий та актор Даніель Салем вперше за тривалий час показав фото з підрослою донькою від ексдружини Марії.

Так, шоумену випала нагода провести декілька днів із 11-річною Санта-Луною. Дівчинка приїхала до тата, і разом сімейство вирушило на відпочинок до рідної Одеси. Як Даніель Салем ділиться в Instagram, там вони створювали спільні спогади.

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Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Звичайно, не минулось без прогулянок мальовничими вулицями Одеси. Даніель Салем із Санта-Луною навіть встиг наробити кумедних світлин. Так, донечка ведучого вилізла на дерево, а той вже готувався її ловити.

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Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Та найчастіше сімейство пропадало на морі. Даніель Салем та його донька насолоджувались плаванням, а також спостерігали неймовірні заходи Сонця.

«Скільки крутих спогадів є з рідного міста. І за цих пару днів їх стало на декілька більше», — поділився шоумен.

Даніель Салем із донькою / © instagram.com/daniel_jihad_salem

Зазначимо, Даніель Салем виховує 11-річну доньку Санта-Луну. Шоумен став батьком у шлюбі з дружиною Марією, з якою він оголосив про розлучення 2023 року. Наприкінці 2025-го ведучий розсекретив, що перебуває в стосунках зі співачкою Lida Lee.

Нагадаємо, нещодавно фехтувальниця Ольга Харлан показала ніжне фото 2-місячної доньки. Спортсменка також розчулила теплим зізнанням.

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