Даніель Салем зворушив Мережу відеопривітанням від донечки до Дня захисників і захисниць України

Донька актора і телеведучого розчулила його шанувальників.

Шоумен Даніель Салем, який зараз захищає Україну на передовій, показав зворушливе відеопривітання від донечки з нагоди Дня захисників і захисниць.

У своєму Instagram телеведучий оприлюднив кадри, на яких його донька Санта-Луна звернулася зі словами подяки до українських воїнів і свого тата.

"Тату, вітаю тебе зі святом захисника України! Люблю тебе! Усіх воїнів, усіх захисників та захисниць зі святом! Слава Україні! Героям слава!",- сказала на відео дівчинка.

Зірковий батько відповів доньці та теж привітав своїх побратимів із цим днем.

"Моя кров, дякую тобі! Зі святом, брати й сестри", - написав Салем.

Нагадаємо, днями Салем поділився відео просто з передової, коли із побратимами потрапив під ворожий обстріл.

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