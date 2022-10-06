Даніеля Салема пограбували просто на передовій: викрали важливу на фронті річ

Так, Даніель Салем, який в складі Нацгвардії боронить нашу Батьківщину на фронті, розповів, що його пограбували просто на передовій, де він зараз перебуває.

На сторінці в Instagram Салем розмістив відео, у якому емоційно повідомив, що в нього поцупили улюблений спальник:

"Хочу передати привіт тому, хто, бляха заліз в мій пікап і вкрав мій улюблений спальник. Мій особистий. Ну навіщо він тобі. Тварюка", - каже у відео Салем.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Своєю чергою, друзі Даніеля, аби трохи його розважити, почали жартувати у соцмережах. Так, хтось виклав відео зі спальником і підписав: "Хто загубив?"

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Нагадаємо, раніше Даніель Салем зізнався, чого найбільше боїться на передовій. Знаменитість неодноразово потрапляв під обстріли на навіть отримував поранення. Після деяких травм Салем досі не відновився, зокрема, досі зірка нічого не чує на ліве вухо. Та, як розповів ведучий, найбільше він боїться отримати якесь серйозне поранення. Салем не хоче стати тягарем для побратимів.

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