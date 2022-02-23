Данилко купив квартиру на Хрещатику, а бажання Камалії втілив чоловік: дитячі мрії зірок, які здійснилися

А мультиартист MONATIK навіть присвятив своєму захопленню кліп.

Мабуть, усі пам'ятають свої дитячі мрії, однак не завжди їх вдається втілити у реальність.

Втім, українські зірки із нашої добірки, попри все, здійснили свої бажання. Так, відомій співачці Камалії мрія коштувала 100 тисяч євро, MONATIK присвятив юнацькому захопленню кліп, а от фанатичне бажання Андрія Данилка і досі чекає на повноцінне здійснення. Про що ж мріяли в дитинстві ці знаменитості йдеться у програмі ЖВЛ.

Андрій Данилко

Андрій Данилко – джерело масштабних дитячих мрій, які втілилися сповна. Гостюючи колись у Києві, маленький полтавчанин намріяв жити в будинку із зіркою навпроти Центрального Універмагу на Хрещатику.

odnaminyta.com

Минуло 30 років - і бажання здійснилося. І з таким розмахом, що багатьом і не снилося. У пресі писали про нібито триповерхову квартиру Данилка за мільйон доларів, яка налічує 12 кімнат. Окрім квартири в артиста був ще й величезний заміський будинок, якого він навіть не уявляв у бідному полтавському дитинстві. І якщо втілення мрії про квартиру в центрі столиці Андрію гріло душу, то величезний заміський будинок довелОся продати ще недобудованим. Причина проста - Данилко раптом усвідомив, що йому самому в заміському палаці буде самотньо, а родини він не планував.

"Через це бідне дитинство почав купувати квартири, будинки. Я потім це все так вчасно продав", – ділився зірка Дмитру Гордону.

Вочевидь, вторговані з нерухомості гроші довго в Данилка не пролежали без діла. 2013-го на аукціоні у Великій Британії артист купив вінтажний Rolls-Royce 1974 року, який колись належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі.

Андрій з дитинства був фанатом легендарного вокаліста. От лише через проблеми розмитнення ввезти автівку до України Данилко не може вже майже 10 років – і платить пеню за простій вінтажної коштовності в Лондоні. Та заповітна мрія дорожча за фунти стерлінгів.

Камалія

instagram.com/kamaliyaofficial

Валютні дитячі забаганки і в найбагатшої співачки України - Камалії. Дівчинкою вона марила кіньми, однак батьки були невблаганними: жодного екстриму до повноліття. Тож рівно у свій 18 день народження співачка взялася опановувати навички жокейства.

instagram.com/kamaliyaofficial

З появою коханого - мільйонера Мохаммада Захура - Камалії стало дедалі легше втілювати таку дороговартісну дитячу мрію. І на сьогодні у зіркової наїздниці аж п'ять власних жеребців.

instagram.com/kamaliyaofficial

Стремена зі стразами Сваровські, модні зачіски та щоденні банні процедури - все це невід'ємна частина життя улюбленців співачки, вартість яких сягає ста тисяч євро. Попри численні травми, Камалія і далі підкорює норовливих жеребців та навіть посідає з ними призові місця на скакунських турнірах.

instagram.com/kamaliyaofficial

Ба більше, зіркова матуся вже садить у сідло і 8-річних Мірабеллу та Арабеллу. А татусь лише розводить руками та спонсорує дівочі захоплення.

instagram.com/kamaliyaofficial

MONATIK

MONATIK / instagram.com/monatik_official

Багато працює, щоб позакривати дитячі гештальти і ритмолов Дмитро Монатік, який просто божеволіє від фігурок із коміксів, мультиків та музичного світу. І це не просто цяцьки, а унікальні мистецькі експонати із зовсім не дитячим прайсом. Вартість однієї фігурки може сягати двох тисяч доларів.

Колекція MONATIK / instagram.com/monatik_official

За деякими з них колекціонери полюють роками, а вони тішать око українського артиста.

MONATIK / instagram.com/monatik_official

А починалося все в далеких 90-х з перших коміксів, які Дмитро діставав через десяті руки. Перші примірники закордонного мультиплікаційного мистецтва до рідного Луцька артист привіз із Польщі, до якої було рукою подати. Вже тоді в MONATIK зародилася велика мрія, яку через 20 років він із розмахом втілив. Дмитрова колекція займає почесне місце в його кабінеті, а естетиці коміксів музикант навіть присвятив один зі своїх кліпів.

Читайте також: