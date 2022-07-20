Данилко показав архівне фото 25-річної давнини з усміхненою Русланою Писанкою

Український артист і автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко вшанував пам'ять покійної ведучої Руслани Писанки.
Руслани Писанки не стало 19 липня. Ця сумна новина просто сколихнула весь український шоубізнес.
Зірки були шоковані, що Руслани більше немає. Зокрема, Андрій Данилко показав, якою Писанка була за життя.
Шоумен опублікував архіфне фото, на якому позує перед камерою разом з усміхненою Русланою. Знімок був зроблений 25 років тому. Як зазначив Данилко, погода артистки завжди була сонячною, та коли її не стало – почався дощ.
"Руся, твоя "Погода" завжди була сонячною… Сьогодні дощ… (Фото 1997 р.)", - підписав знімок Данилко.
Нагадаємо, відома українська акторка та ведуча Руслана Писанка пішла з життя у віці 56 років. Знаменитість померла вночі, 19 липня, у Німеччині, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У Німеччині лікарі діагностували у Руслани Писанки тяжку хворобу. Лікарі зробили ведучій операцію, утім, вона не допомогла.
Читайте також:
- Руслана Писанка перед смертю зіграла головну роль у фільмі "Демони": "В кадрі стригла своє розкішне волосся"
- Сумська показала останнє повідомлення від Писанки: "Лікарі виявилися багаторічними практиками"
- Сенічкін показав архівне відео з Русланою Писанкою 11-річної давнини: "Знайшов на горищі запилений відос"