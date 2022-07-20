Данилко показав архівне фото 25-річної давнини з усміхненою Русланою Писанкою

Руслани Писанки не стало 19 липня. Ця сумна новина просто сколихнула весь український шоубізнес.

Зірки були шоковані, що Руслани більше немає. Зокрема, Андрій Данилко показав, якою Писанка була за життя.

Шоумен опублікував архіфне фото, на якому позує перед камерою разом з усміхненою Русланою. Знімок був зроблений 25 років тому. Як зазначив Данилко, погода артистки завжди була сонячною, та коли її не стало – почався дощ.

Андрій Данилко і Руслана Писанка / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Руся, твоя "Погода" завжди була сонячною… Сьогодні дощ… (Фото 1997 р.)", - підписав знімок Данилко.

Нагадаємо, відома українська акторка та ведуча Руслана Писанка пішла з життя у віці 56 років. Знаменитість померла вночі, 19 липня, у Німеччині, куди виїхала на початку повномасштабного вторгнення Росії до України. У Німеччині лікарі діагностували у Руслани Писанки тяжку хворобу. Лікарі зробили ведучій операцію, утім, вона не допомогла.

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