Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Данилко попозував з 75-річною Аллою Пугачовою у мінішортах і отримав неоднозначну реакцію фанів

Данилко попозував з 75-річною Аллою Пугачовою у мінішортах і отримав неоднозначну реакцію фанів

Андрій Данилко

Шоумен зіткнувся з хвилею хейту.

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – зустрівся з російською співачкою Аллою Пугачовою в Юрмалі.

Так, під час музичного фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле артисту вдалося особисто поспілкуватися з Аллою Пугачовою та зробити спільне фото. Одним з таких Данилко поділився з прихильниками в Instagram. На зображенні російська виконавиця, яка засудила вторгнення РФ в Україну, позує у total black образі, який складається з коротких шортів, жилета та довгого кардигану. Доповнив її лук великий капелюх. Поруч з нею українська зірка позує в худі, медичній масці та кепці.

Алла Пугачова та Андрій Данилко / © instagram.com/v_serduchka
Алла Пугачова та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

"На фестивалі Лайми Вайкуле з Аллою Пугачовою", - лаконічно підписав кадр шоумен.

До слова, під публікацією зібралося чимало коментарів. Серед них є юзери, які розкритикували Андрія за дружбу з "хорошими росіянами", а інші ж навпаки висловили свій захват від фото.

  • "Ну і н*х*я це" – Антон Тимошенко
  • "Легенди" – Леся Нікітюк
  • "Любимки" – Ольга Сумська
  • Це класно і правильно підтримувати людей, які проти Путіна і проти війни, якої національності вони б не були і на якій би мові вони не говорили. Що тут поганого?
  • Дуже сумно, що така велика особистість українського шоубізнесу досі шукає "хороших росіян"

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Вайкуле й публічно зі сцени звернулася до Алли Пугачової, зробивши їй подарунок.

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація