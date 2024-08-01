Данилко попозував з 75-річною Аллою Пугачовою у мінішортах і отримав неоднозначну реакцію фанів

Український артист, автор Вєрки Сердючки – шоумен Андрій Данилко – зустрівся з російською співачкою Аллою Пугачовою в Юрмалі.

Так, під час музичного фестивалю "Рандеву" Лайми Вайкуле артисту вдалося особисто поспілкуватися з Аллою Пугачовою та зробити спільне фото. Одним з таких Данилко поділився з прихильниками в Instagram. На зображенні російська виконавиця, яка засудила вторгнення РФ в Україну, позує у total black образі, який складається з коротких шортів, жилета та довгого кардигану. Доповнив її лук великий капелюх. Поруч з нею українська зірка позує в худі, медичній масці та кепці.

Алла Пугачова та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/v_serduchka

"На фестивалі Лайми Вайкуле з Аллою Пугачовою", - лаконічно підписав кадр шоумен.

До слова, під публікацією зібралося чимало коментарів. Серед них є юзери, які розкритикували Андрія за дружбу з "хорошими росіянами", а інші ж навпаки висловили свій захват від фото.

"Ну і н*х*я це" – Антон Тимошенко

"Легенди" – Леся Нікітюк

"Любимки" – Ольга Сумська

Це класно і правильно підтримувати людей, які проти Путіна і проти війни, якої національності вони б не були і на якій би мові вони не говорили. Що тут поганого?

Дуже сумно, що така велика особистість українського шоубізнесу досі шукає "хороших росіян"

Нагадаємо, нещодавно Вєрка Сердючка виступила на фестивалі Вайкуле й публічно зі сцени звернулася до Алли Пугачової, зробивши їй подарунок.

Вєрка Сердючка зі сцени звернулася до Алли Пугачової та зробила їй подарунок

Читайте також: