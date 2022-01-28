Данилко про заклик заборонити йому в'їзд до РФ: "Краще бути придурком, ніж терористом"

Артист відреагував на закид ексватажка бойовиків на Донбасі.

Український актор, автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко відреагував на заяву колишнього ватажка бойовиків на Донбасі Олександра Бородая про те, що зірці варто заборонити в'їзд до РФ.

Жваве обговорення у росЗМІ почалося після того, як у Мережі з'явилося відео з концерту "Дизель Шоу", на якому Сердючка заспівала "Батько наш Бандера".

В ефірі ток-шок "Гордон" Данилка попросили прокоментувати скандал у російських медіа. На що артист відповів:

"Я коли додому прийшов, поставив сумки, мені в Telegram приходить, що якийсь колишній терорист хоче заборонити в'їзд Сердючці до Російської Федерації, тому що у них своїх придурків вистачає. А я кажу – краще бути придурком, ніж терористом. Нехай забороняють, що хочуть", - відповів Данилко.

Також артист додав, що любить повстанські пісні і наголосив, що, на його думку, ключова фраза у цій композиції: "Ми за Україну будем воювати".

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