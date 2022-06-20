Данилко про те, як його намагалися зомбувати росіяни: "Телефонували і пропонували шалені гроші"

Український артист Андрій Данилко розповів, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, йому активно почали телефонувати російські пропагандисти.

Загалом, виконавцю активно телефонували, писали та пропонували зніматися у російських телепередачах.

Задля того, аби Данилко погодився, пропагандисти пропонували йому заплатити шалені гроші.

"Це були наполегливі дзвінки. Десь кінець літа, серпень, почали мені телефонувати. Алло, привіт, це "Перший канал". Боже мій, Куди ви пропали?". Я кажу, ви збожеволіли, я ж у вас там заборонений на вашому телеканалі. І пропонували безглузді передачі, на кшталт "Детектора". Я в таких передачах не беру участі. І пропонували шалені гроші. За програму три млн рублів. І тиснули навіть цими дзвінками", - розповів артист в ефірі телемарафону.

Андрій Данилко

Як зізнався Данилко, йому мама стільки не телефонувала за все життя, скільки це робили російські пропагандисти.

"Я, думаю, мама стільки не телефонувала за все життя, скільки вони мені телефонували. І листи, і все інше. І така була нетактовна форма спілкування на початку, ну те, що їм притаманне. Така: "Ну, ми хочемо вас повернути". Та йдіть ви до біса зі своїми НТВ разом", - зізнався Данилко.

Загалом, виконавець лише згодом зрозумів, задля чого вони це робили. Його намагалися зомбувати, аби використовувати після початку повномасштабного вторгнення Росії. Утім, він на це не повівся.

Андрій Данилко

"Я потом почав розуміти, що мене обробляли. Щоб ці програми виходили після війни. Коли у них не вдалось, тут же знайшовся запис місячної давнини: "Батько наш Бандера". І одразу мочити", - поділився Данилко.

До речі, співак також розсекретив, що збирається виставити на продаж на аукціоні в підтримку України цінну річ, яка колись належала легендарному виконавцю Фредді Мерк'юрі.

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