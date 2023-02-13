Данилко розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, через які міг не відбутися концерт в Італії

Український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки в рамках свого європейського туру відіграв концерт у Неаполі, Італія.

Однак як виявилося, виступ міг і не відбутися. А все через те, що Данилко серйозно захворів. Виконавця мучив ларингіт. У співака піднялася висока температура та зник голос. На щастя, поруч був чудовий лікар, який поставив Данилка на ноги. Тож Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою тішила прихильників у Неаполі запальним концертом.

Концерт Вєрки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутність голосу та температуру. Але завдяки вашій підтримці та чудовому лікарю концерт став одним із найгарячіших. Дякую Неаполю, дякую українцям, дякую організаторам", - йдеться на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.

Нагадаємо, нині музикант Андрій Данилко разом зі своєю колегою за сценою Інною Білоконь перебуває на гастролях. Вони їздять містами Європи, де грають концерти. До речі, нещодавно Данилко показував, як у дорозі розважається з Білоконь, аби не нудьгувати.

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