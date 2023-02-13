Данилко розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, через які міг не відбутися концерт в Італії

Музикант розповів, чому його виступ міг зірватися.
Український артист Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки в рамках свого європейського туру відіграв концерт у Неаполі, Італія.
Однак як виявилося, виступ міг і не відбутися. А все через те, що Данилко серйозно захворів. Виконавця мучив ларингіт. У співака піднялася висока температура та зник голос. На щастя, поруч був чудовий лікар, який поставив Данилка на ноги. Тож Вєрка Сердючка разом зі своєю мамою тішила прихильників у Неаполі запальним концертом.
"Цей концерт міг не відбутися через ларингіт, відсутність голосу та температуру. Але завдяки вашій підтримці та чудовому лікарю концерт став одним із найгарячіших. Дякую Неаполю, дякую українцям, дякую організаторам", - йдеться на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram.
Нагадаємо, нині музикант Андрій Данилко разом зі своєю колегою за сценою Інною Білоконь перебуває на гастролях. Вони їздять містами Європи, де грають концерти. До речі, нещодавно Данилко показував, як у дорозі розважається з Білоконь, аби не нудьгувати.
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