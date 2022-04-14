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Данилко розповів, як "Первый канал" замовив шаманів на його виступ на "Євробаченні": "Намагалися мене вибити"

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Данилко розповів, як "Первый канал" замовив шаманів на його виступ на "Євробаченні": "Намагалися мене вибити"

Associated Press

Артист пригадав, як важко йому давався виступ на міжнародному конкурсі.

Український артист та автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко пригадав свій виступ на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2007".

Данилко поділився неочікуваною історією про те, що аби він погано виступив, російський "Первый канал" на чолі з Костянтином Ернстом спеціально замовили двох шаманів. Про це артист розповів у програмі "Гостинний двір":

"Коли на мене на "Євробаченні" замовили екстрасенсів, я це відчував. І в останній момент Анжела Лисиця, з якою ми робили мій костюм, вона вигадала дзеркальну краватку. І от сказали, що ті екстрасенси, які – один був у залі, а другий діяв за лаштунками, що саме ця краватка, через те, що вона була дзеркальна, вона відображала усю цю енергетику, якою вони намагалися якось мене вибити", - поділився Данилко.

За словами зірки, виступаючи на сцені "Євробачення" він не розумів, чому на початку забував слова пісні, яку від ранку до ночі репетирував:

"Я вкрай рідко про це розповідав. Я думав, ну чому я, репитируючи цю пісню і знаючи, ну, мені здається вночі розбуди мене, я буду Зібен зібен ай люлю. Я, виходячи на сцену, під крик цього стадіону, триває рекламна заставка, а я не пам'ятаю з чого починається пісня. І нібито мені просто пересушили феном рот. Клянуся. Я вдихнути не можу. А там починалося з фрази Hello everybody. Я пам'ятаю, що на х, але не пам'ятаю що далі. Я просто народив цю фразу Hello everybody і потім раз і воно пішло", - пригадав Андрій.

Данилко поділився, що пам'ятає, що погано виступив у фіналі "Євробачення" і, на його думку, шаманам все ж вдалася поставлена ціль:

"Я пам'ятаю, що дуже погано виступив у фіналі тоді на "Євробаченні" через те, що мені було нібито що постійно хтось заважав. Ну а потім розповіли, що нібито "Первый канал", Костя Ернст замовили цих екстрасенсів", - сказав Данилко.

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