Данилко розповів, як "Первый канал" замовив шаманів на його виступ на "Євробаченні": "Намагалися мене вибити"

Артист пригадав, як важко йому давався виступ на міжнародному конкурсі.

Український артист та автор Вєрки Сердючки Андрій Данилко пригадав свій виступ на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2007".

Данилко поділився неочікуваною історією про те, що аби він погано виступив, російський "Первый канал" на чолі з Костянтином Ернстом спеціально замовили двох шаманів. Про це артист розповів у програмі "Гостинний двір":

"Коли на мене на "Євробаченні" замовили екстрасенсів, я це відчував. І в останній момент Анжела Лисиця, з якою ми робили мій костюм, вона вигадала дзеркальну краватку. І от сказали, що ті екстрасенси, які – один був у залі, а другий діяв за лаштунками, що саме ця краватка, через те, що вона була дзеркальна, вона відображала усю цю енергетику, якою вони намагалися якось мене вибити", - поділився Данилко.

За словами зірки, виступаючи на сцені "Євробачення" він не розумів, чому на початку забував слова пісні, яку від ранку до ночі репетирував:

"Я вкрай рідко про це розповідав. Я думав, ну чому я, репитируючи цю пісню і знаючи, ну, мені здається вночі розбуди мене, я буду Зібен зібен ай люлю. Я, виходячи на сцену, під крик цього стадіону, триває рекламна заставка, а я не пам'ятаю з чого починається пісня. І нібито мені просто пересушили феном рот. Клянуся. Я вдихнути не можу. А там починалося з фрази Hello everybody. Я пам'ятаю, що на х, але не пам'ятаю що далі. Я просто народив цю фразу Hello everybody і потім раз і воно пішло", - пригадав Андрій.

Данилко поділився, що пам'ятає, що погано виступив у фіналі "Євробачення" і, на його думку, шаманам все ж вдалася поставлена ціль:

"Я пам'ятаю, що дуже погано виступив у фіналі тоді на "Євробаченні" через те, що мені було нібито що постійно хтось заважав. Ну а потім розповіли, що нібито "Первый канал", Костя Ернст замовили цих екстрасенсів", - сказав Данилко.

