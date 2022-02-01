Данилко відповів російському пропагандисту, який запропонував "гнати з Росії" Сердючку

Артист чітко дає зрозуміти свою позицію.

Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, став ньюзмейкером номер один у росЗМІ після того, як під час нещодавнього концерту на сцені заспівав "Батько наш Бандера".

Усілякі російські пропагандисти та ексватажок бойовиків на Донбасі тепер активно закликають зробити Данилка персоною нон-грата в Росії. Цього разу виступив російський пропагандист Володимир Соловйов. Той заявив, що таких, як Сердючка треба "гнати з Росії". А тих російських артистів, які підтримали Данилка, він запропонував "взяти на олівець".

Андрій Данилко не став відмовчуватися і на офіційній сторінці Вєрки Сердючки в Instagram розмістив кумедний колаж-відповідь Соловйову, де порадив йому негайно пропити ліки від шизофренії:

instagram.com/v_serduchka

Зазначимо, що раніше у фотоблогу Данилко опублікував знімок, на якому Вєрка Сердючка разом з мамою зображені у вишиванках в оточенні дітей, а в руках артистка тримає прапор України.

instagram.com/v_serduchka

Таким чином, зірка висловлює свою громадянську позицію. А у нещодавньому інтерв'ю Дмитру Гордону Данилко наголосив, що для нього у пісні "Батько наш Бандера" головна фраза – "Ми за Україну будем воювати".

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