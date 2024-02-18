Дантес і Кацуріна у центрі Києва взяли участь у мітингу з родичами полонених захисників

Шоумен Володимир Дантес разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною сьогодні, 18 лютого долучилися до мітингу, який провели родичі військовополонених.

Близькі наших захисників, які перебувають у полоні, зібралися о 12 годині дня на Майдані Незалежності.

Як розповів Дантес у сторіз своєї сторінки в Instagram вони з коханою підтримали близьких, рідних яких тривалий час утримує Росія.

"Я казав, що треба приходити сьогодні о 12 на Майдан Незалежності. Дивіться, скільки людей прийшли, підтримують військовополонених. Тож приходьте і ви і робіть так само", - закликав Дантес.

Дантес і Кацуріна у Києві з’явилися на мітингу на підтримку військовополонених

Також шоумен показав фото, як стояв разом з родичами наших захисників і з плакатами з закликом звільнити полонених захисників.

Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Так само Даша Кацуріна поділилася фотографіями з акції Free Azov. Разом з тим Кацуріна розповіла, що на мітингу стояла поруч з жінкою, яка чекає на свого сина з полону вже майже два роки.

Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, що такі акції вже відбувалися вже не раз в різних містах України. Рідні полонених військових виходять на мітинги і вимагають звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. В російському полоні вже більше ніж півтора року перебувають близько двох тисяч наших захисників та захисниць.Зокрема, це захисники Маріуполя, "Азовсталі". Серед них до 800 бійців – представники полку "Азов".

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