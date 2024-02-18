Дантес і Кацуріна у центрі Києва взяли участь у мітингу з родичами полонених захисників

Пара долучилася до акції протесту на Майдані Незалежності.
Шоумен Володимир Дантес разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною сьогодні, 18 лютого долучилися до мітингу, який провели родичі військовополонених.
Близькі наших захисників, які перебувають у полоні, зібралися о 12 годині дня на Майдані Незалежності.
Як розповів Дантес у сторіз своєї сторінки в Instagram вони з коханою підтримали близьких, рідних яких тривалий час утримує Росія.
"Я казав, що треба приходити сьогодні о 12 на Майдан Незалежності. Дивіться, скільки людей прийшли, підтримують військовополонених. Тож приходьте і ви і робіть так само", - закликав Дантес.
Також шоумен показав фото, як стояв разом з родичами наших захисників і з плакатами з закликом звільнити полонених захисників.
Так само Даша Кацуріна поділилася фотографіями з акції Free Azov. Разом з тим Кацуріна розповіла, що на мітингу стояла поруч з жінкою, яка чекає на свого сина з полону вже майже два роки.
Зазначимо, що такі акції вже відбувалися вже не раз в різних містах України. Рідні полонених військових виходять на мітинги і вимагають звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. В російському полоні вже більше ніж півтора року перебувають близько двох тисяч наших захисників та захисниць.Зокрема, це захисники Маріуполя, "Азовсталі". Серед них до 800 бійців – представники полку "Азов".
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