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Дантес і Кацуріна у центрі Києва взяли участь у мітингу з родичами полонених захисників

Дантес і Кацуріна у центрі Києва взяли участь у мітингу з родичами полонених захисників

Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Пара долучилася до акції протесту на Майдані Незалежності.

Шоумен Володимир Дантес разом зі своєю дівчиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною сьогодні, 18 лютого долучилися до мітингу, який провели родичі військовополонених.

Близькі наших захисників, які перебувають у полоні, зібралися о 12 годині дня на Майдані Незалежності.

Як розповів Дантес у сторіз своєї сторінки в Instagram вони з коханою підтримали близьких, рідних яких тривалий час утримує Росія.

"Я казав, що треба приходити сьогодні о 12 на Майдан Незалежності. Дивіться, скільки людей прийшли, підтримують військовополонених. Тож приходьте і ви і робіть так само", - закликав Дантес.

Дантес і Кацуріна у Києві з’явилися на мітингу на підтримку військовополонених

Дантес і Кацуріна у Києві з’явилися на мітингу на підтримку військовополонених

Також шоумен показав фото, як стояв разом з родичами наших захисників і з плакатами з закликом звільнити полонених захисників.

Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / © instagram.com/dasha_katsurina
Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/dasha_katsurina
Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / © instagram.com/volodymyrdantes
Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Так само Даша Кацуріна поділилася фотографіями з акції Free Azov. Разом з тим Кацуріна розповіла, що на мітингу стояла поруч з жінкою, яка чекає на свого сина з полону вже майже два роки.

Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / © instagram.com/dasha_katsurina
Дантес та Кацуріна підтримали родичів полонених військових / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Зазначимо, що такі акції вже відбувалися вже не раз в різних містах України. Рідні полонених військових виходять на мітинги і вимагають звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. В російському полоні вже більше ніж півтора року перебувають близько двох тисяч наших захисників та захисниць.Зокрема, це захисники Маріуполя, "Азовсталі". Серед них до 800 бійців – представники полку "Азов".

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