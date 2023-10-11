Дантес і Кацуріна вперше поцілувалися на камеру та показалися в РАЦСі

Пара взяла участь у зніманні фільму про рівні права для ЛГБТ-спільноти.
Зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна взяли участь у зніманні стрічки "Шлюбна (не)рівність в Україні", покликаного звернути увагу на рівні права для ЛГБТ-спільноти.
У картині закохані вперше поцілувалися на камеру, а також опинилися у РАЦСі. У відео, яким Вова і Даша поділилися у соцмережах, вони приймають рішення одружитися, та коли заходять до РАЦСу, працівниця їм каже: "Ну, і куди ви прийшли? Ви не в курсі? Таким як ви укладати шлюб за законом заборонено!".
Ця картина режисера Юрія Двіжона складається з двох частин. У першій - відображено викривлений світ, у якому гетеросексуальним парам заборонено укладати шлюби. У другій частині глядачі побачать реальні ЛГБТК+ пари та їхніх союзників, які розповідають свої історії – про кохання та втрати, про почуття та страхи, які зрозумілі кожному.
"Цей фільм – маніфест та звернення до суспільства з бажанням пояснити, що сотні тисяч українців відчувають, коли розуміють, що не мають права офіційно одружитися зі своїми коханими людьми", - розповів Дантес.
Подивитися повну версію фільму можна відсьогодні, 11 жовтня, на платформах Megogo, Київстар ТБ та YouTube Нового Каналу.
Нагадаємо, що раніше Володимир Дантес відверто прокоментував, чому досі не одружився з Дашею Кацуріною. Шоумен зізнався, що їм з коханою і так "супер".
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